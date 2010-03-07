نشست نقد و تحلیل روانکاوانه آثار هنری و ادبی با حضور دکتر محمد صنعتی، گوهر همایونپور، حسین پاینده، پروین سلاجقه و فرزین رضاعی فردا دوشنبه 17 اسفند برگزار می‌شود.