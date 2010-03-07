به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اول برنامه "هماندیشی نقد روانکاوانه هنر" دکتر محمد صنعتی موضوع "فرجام شوق کین خواهی کیخسرو؛ پدر کشی، برادر کشی و پسر کشی در شاهنامه" را بررسی خواهد کرد.
همچنین دکتر گوهر همایونپور به نقد روانکاوانه رمان "بار هستی" نوشته میلان کوندرا میپردازد.
در نشست دوم این برنامه که عصر فردا برپا میشود دکتر حسین پاینده قرائتی روانکاوانه از داستان "سه قطره خون" با عنوان "عجز از بیان" ارائه خواهد داد.
دکتر پروین سلاجقه از دیگر سخنرانان برنامه "هماندیشی نقد روانکاوانه هنر" است که در باره موضوع تحلیل روانکاوانه وضعیت راوی در زبان شعر سخن خواهد گفت.
"بررسی تحلیل پذیری گلستان سعدی از دیدگاه روانپویشی بر اساس مدلهای تفسیری آن" عنوان مطلبی است که دکتر فرزین رضاعی در نشست دوم این برنامه درباره آن صحبت میکند.
نشست اول برنامه"هماندیشی نقد روانکاوانه هنر" پس از مراسم افتتاحیه از ساعت 10:30 آغاز میشود و تا ساعت 12:30 ادامه مییابد و نشست دوم نیز از ساعت 14 تا 16 با برپایی چندین سخنرانی پی گرفته میشود.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند به سالن اجتماعات فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر،تقاطع طالقانی، شماره 1552 مراجعه کنند.
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