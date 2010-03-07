یکصد تابلوی گردشگری در استان زنجان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی ظهر یکشنبه افزود: این موارد در قالب بیلبورد تصاویر آثار تاریخی و گردشگری استان و راهنماهای هدایت مسیرهای گردشگری در جهت معرفی و هدایت مسافرین نوروزی به اماکن تاریخی و گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان است.

وی ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور خوشامدگویی و اطلاع رسانی به مسافرین نوروزی اقدام به طراحی و نصب 35 بنر با تصاویر آثار تاریخی ، گردشگری و طبیعی استان همراه با اطلاعات مراکز خدمات رسانی و شماره تلفنی های ضروری در سطح استان نموده است.

الهی افزود: این تعداد بنر قرار است از تاریخ 25 اسفند ماه در تمامی ورودی و خروجی شهرستانها، مراکز تاریخی و گردشگری استان نصب و راه اندازی گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: با عنایت به حلول سال جدید و آغاز فصل بهار اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور رعایت حال و ارائه تقویم زمانی به مسافرت و گردشگران ساعات کاری جدید موزه های باستان شناسی و مردان نمکی واقع در عمارت ذوالفقار، موزه مردم شناسی رختشویخانه و بنای گنبد سلطانیه را به شرح ذیل اعلام نموده شروع بازدید صبحها 9 الی13 و پایان بازدی عصرها 15 تا 19 و فعلا طبق سنوات گذشته در ایام نوروز بدون تعطیلی مکانهای فوق فعالیت خواهند نمود.