212 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ علی طاهر با اعلام این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاق فرآورده های نفتی از کشور در استان سیستان و بلوچستان و با افزایش گشت زنی ها و کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی های سطح استان و نقاط مرزی استان طی هفته گذشته مقدار 212 هزار و 15 لیتر فرآورده نفتی قاچاق شامل گازوئیل، بنزین و نفت از قاچاقجیان و افراد سودجو کشف و به کشور بازگشت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: با تلاش مأموران انتظامی استان علاوه بر کشف این مقدار فرآورده نفتی قاچاق 162متهم و قاچاقچی دستگیر و به همراه 165خودرو توقیف شده به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی با تشکر از همکاری مردم استان به خاطر همکاری با پرسنل ناجا خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در تأمین و برقراری امنیت سرمایه عظیم اجتماعی است که میتواند پلیس مردمی و جامعه محور را در برقراری امنیتی پایدار در استان بسیار کمک و یاری رساند .