کشمکش و اختلاف در اتحادیه اروپا به سبب سیاستهای خارجی جدید اشتون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل در مطلبی در این باره نوشت : کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است یک وزارت امور خارجه اروپایی راه اندازی کند. این در حالی است که اکثر وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی پیشنهادهای فعلی وی در این زمینه را رد می کنند.

در جریان یک دیدار وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جنوب اسپانیا به ویژه این انتقاد به عملکرد اشتون وارد شد که برخی کشورهای عضو اتحادیه بسیار کم در سیاست خارجی دخالت داده می شوند.

وزیر امور خارجه اتریش با تاکید بر اینکه سرخوردگی در این زمینه در اتحادیه اروپا وجود دارد، اظهار داشت که در حال حاضر همه از این وضعیت ناراضی هستند.

تاگس اشپیگل در ادامه نوشت : در این میان موضوع چگونگی توزیع قدرت در وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا (EAD) است. کشورهای اتحادیه اروپا در این باره با کمیسیون اروپایی بر سر به دست آوردن نفوذ بیشتر در این سازمان اختلاف و رقابت دارند.

بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانند که ادارات بروکسل در سیاست خارجی اتحادیه اروپا نفوذ زیادی را به دست آورند. طرح اخیر اشتون، تاسیس سفارتخانه های اتحادیه اروپا را در بیشتر از 130 کشور در نظر دارد. بین هفت تا هشت هزار کارمند باید برای این سازمان جدید کار کنند.

وزیر امور خارجه آلمان نیز در این باره اظهار داشت : اگر اتحادیه اروپا می خواهد در زمینه سیاست خارجی فعالتر شود به یک وزارت امور خارجه غیر وابسته نیاز دارد. حکومت آلمان این سیاست اتحادیه اروپا را با دید انتقادی دنبال می کند و بر این عقیده است که کاترین اشتون انگلیسی نزدیکترین پستها و سمت ها در وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا را با افرادی از کشور خودش اشغال می کند.

تاگس اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب نوشت : اشتون در هفته های گذشته به ویژه از طرف فرانسه و سوئد مورد حمله و انتقاد قرار گرفته است. انتخاب این بریتانیایی به عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا یک غافلگیری بود چرا وی که قبلا کمیسر تجاری اتحادیه اروپا بوده است هیچ تجربه ای در زمینه سیاست خارجی نداشته است.

با تاسیس وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا این اتحادیه می خواهد در دنیا قدرتمندتر نقش ایفا کند. این یکی از برنامه های جدید و مهم قید شده در پیمان لیسبون است.