آنالیز الجزیره و حضور آشتیانی/ ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در دستگردی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر یکشنبه تیم فوتبال استقلال تهران قرار بود از ساعت 15 آغاز شود ولی با صلاحدید کادر فنی، بازیکنان قبل از شروع تمرین سه بازی گذشته تیم فوتبال الجزیره را تماشا کردند و آنالیزورهای تیم نیز توضیحات کاملی را در خصوص مسائل فنی تیم اماراتی ارائه کردند. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* در تمرین عصر امروز امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال نیز حضور داشت و دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با قدرت در میدان حاضر شوند و این بازی را نیز با پیروزی پشت سربگذارند.

* وحید طالب لو در حین تمرین دچار آسیب دیدگی جزیی شد که با مداوای دکتر نوروزی به تمرینات بازگشت.

* نزدیک به یکصد هوادار استقلال با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی به تشویق بازیکنان و کادر فنی این تیم پرداختند.

* چند عکاس ورزشی از حضور بازیکنان در نشست آنالیز الجزیره استفاده کردند و برای دقایقی در زمین چمن پا به توپ شدند.

* هاشم بیک زاده و هادی شکوری همچنان به دلیل مصدومیت غایب هستند و امروز نیز به فیزیوتراپی پرداختند.

* در تمرین امروز استقلال خسرو حیدری و مجتبی جباری به طور انفرادی دور زمین دویدند. خسرو حیدری تمرینات ریکاوری را در دستور کار قرار داده بود و مصدومیتی ندارد.

* "چنگ چین گو" ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی از محل برگزاری تمرینات تیم استقلال بازدید کرد. او از سوی هواداران استقلال تشویق شد.

* صمد مرفاوی سرمربی آبی پوشان نظارت ویژه ای بر تمرینات تاکتیکی این تیم داشت و نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* استقلالی ها ساعت 18:30 دقیقه دوشنبه آخرین تمرین خود را در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد. این تیم از روز دوشنبه به اردوی شبانه روزی در هتل المپیک می رود.

دومین دیدار استقلال در لیگ قهرمانانان آسیا ساعت 17:30 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برابر الجزیره امارات برگزار خواهد شد. استقلال در نخستین دیدار خود الاهلی عربستان را 2 بر 1 شکست داده است.