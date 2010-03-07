پرداخت مرحله دوم تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای صنعتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری محمد یعقوبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان در ساری اظهار داشت: به دنبال اعلام اسامی و لیست مربوط به مرحله دوم سرمایه در گردش تاکنون تعداد قابل توجهی به بانک مراجعه و در حال تکمیل پرونده خود هستند و تعدادی نیز بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم امکان اخذ این نوع تسهیلات را پیدا نکردند و بخشی از واحدها نیز انصراف داده اند.

وی افزود: بر اساس امتیازبندی موجود واحد صنعتی باید واجد شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باشد.

نماینده سازمان صنایع و معادن مازندران اضافه کرد: سیاست بانک صنعت و معدن کشور بر این مهم استوار بوده که استانها به نسبت توان جذب، اعتبار سرمایه در گردش دریافت خواهند کرد.

مسئول واحد توسعه خدمات صنعتی سازمان صنایع و معادن استان نیز خاطرنشان کرد: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قول دریافت 250 میلیارد ریال اعتبار جدید سرمایه در گردش را در سفر اخیر وزیر صنایع و معادن به استان گرفتند.

صالحی تصریح کرد: واحدهای جدید در صورت تایید در این جلسه به لیست مرحله دوم افزوده می شوند.

مهدی کاویان پور، معاون بانک صنعت و معدن مازندران در گزارشی اعلام داشت: حدود 96 واحد در ارتباط با مرحله دوم سرمایه در گردش به بانک مراجعه که حدود 30 میلیارد ریال تاکنون برای این واحدها مصوب شده است .

وی میزان اعتبار فعلی تخصیص یافته برای طرح سرمایه در گردش را حدود 360 میلیارد ریال ذکر کرد.

کاویان پورعمده مشکلات کارخانجات صنعتی را در این زمینه، چک برگشتی، بدهی های معوق بانکی، نداشتن دفاتر مالی و اظهارنامه های مالیاتی، عدم ارائه صورت های مالی و وثائق و تضمین های بانکی بر شمرد.

احمد اصغری، نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی مازندران در این نشست ابراز داشت: باید روند معرفی واحدها و تکمیل لیست های مربوطه و شرایط احراز جهت اخذ تسهیلات تسهیل و تمهیداتی بیشتری بویژه برای واحدهای معدنی اندیشیده شود.