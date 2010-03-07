نیروی انتظامی با آشوبگری در چهارشنبه سوری به شدت برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور دشتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نیروی انتظامی چه تمهیداتی با آشوبگران شب چهارشنبه سوری در استان خواهد داشت، افزود: تاکنون گزارشی در خصوص اینکه احتمال انجام اغتشاش و یا آشوبی در هرمزگان به خصوص بندرعباس داده نشده است و در آرامش همچون سالهای گذشته مراسم چهارشنبه سوری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همچون سالهای گذشته تمهیدات ویژه ای برای این شب در نظر گرفته است، بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ناآرامی ماموران نیروی انتظامی به طور جدی با عاملان برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی هرمزگان از اوایل اسفند ماه با انجام گشت زنی و بازرسی از مغازه ها با عاملین فروش مواد محترقه برخورد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مکان خاصی برای تجمع مردم و برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری در نظر گرفته نشده است اما والدین باید مواظب فرزندان خود باشند و نگذارند تا با استفاده از مواد محترقه دست ساز و یا حرکات مخاطره آمیز جان خود و دیگران را به خطر بیاندازند.

دشتی اذعان داشت: مراسم چهارشنبه سوری سال گذشته بر اساس آمار واصله از مراکز درمانی استان حتی یک نفر هم مصدوم نداشته است و امیدواریم چهارشنبه آخر سال هم با خوبی و خوشی به پایان برسد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه برخوردی با متخلفین چهارشنبه سوری خواهد شد، عنوان کرد: متخلفین در چهارشنبه سوری به مقامات قضایی تحویل خواهند شد تا براساس قوانین با آنها برخورد شود.