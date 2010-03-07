600 دانشجوی دانشگاه های سیستان و بلوچستان به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ حمزه دهقان در حاشیه اعزام دانشجویان دانشگاههای سیستان و بلوچستان به مناطق جنگی، با اعلام این خبر اظهار داشت: این افراد که دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سیستان و بلوچستان، علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه آزاد، پیام نور و مراکز آموزش عالی استان هستند به مدت هفت روز از مناطق عملیاتی فکه، سوسنگرد، دهلاویه، آبادان، خرمشهر، شلمچه، طلائیه و هویزه دیدن خواهند کرد.

دبیر ستاد راهیان نور استان سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه از نهم اسفند ماه جاری تاکنون دو کاروان راهیان نور به این مناطق جنگی اعزام شده است، افزود: تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده 10 کاروان راهیان نور دیگر با بیش از چهار هزار دانش آموز، دانشجو و قشرهای مختلف مردم شیعه و سنی استان به این مناطق اعزام خواهند شد.

دهقان گفت: این اعزامها با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء، تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس، انتقال فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس، تقویت روحیه ایثارگری و فداکاری آشنائی نسل جوان و نوجوان با اسوه های حماسه و ایثار و مقابله با جنگ نرم دشمن انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز سه هزار و 200 نفر از استان سیستان و بلوچستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند.