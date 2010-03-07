۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

600 دانشجوی دانشگاه های سیستان و بلوچستان به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد راهیان نور استان سیستان و بلوچستان از اعزام 600 دانشجوی دانشگاههای این استان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ حمزه دهقان در حاشیه اعزام دانشجویان دانشگاههای سیستان و بلوچستان به مناطق جنگی، با اعلام این خبر اظهار داشت: این افراد که دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سیستان و بلوچستان، علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه آزاد، پیام نور و مراکز آموزش عالی استان هستند به مدت هفت روز از مناطق عملیاتی فکه، سوسنگرد، دهلاویه، آبادان، خرمشهر، شلمچه، طلائیه و هویزه دیدن خواهند کرد.

دبیر ستاد راهیان نور استان سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه از نهم اسفند ماه جاری تاکنون دو کاروان راهیان نور به این مناطق جنگی اعزام شده است، افزود: تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده 10 کاروان راهیان نور دیگر با بیش از چهار هزار دانش آموز، دانشجو و قشرهای مختلف مردم شیعه و سنی استان به این مناطق اعزام خواهند شد.

دهقان گفت: این اعزامها با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء، تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس، انتقال فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس، تقویت روحیه ایثارگری و فداکاری آشنائی نسل جوان و نوجوان با اسوه های حماسه و ایثار و مقابله با جنگ نرم دشمن انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز سه هزار و 200 نفر از استان سیستان و بلوچستان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند.

