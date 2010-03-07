آمادگی 50 پایگاه اورژانس جاده ای لرستان در ایام نوروز

غلامرضا توشمال در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: این تعداد پایگاه در قالب 34 پایگاه جاده ای و 16 پایگاه شهری خدمات رسانی خواهند کرد.

وی از افزایش 15 پایگاه در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و یادآور شد: به طور متوسط و مطابق با استانداردها در هر 35 کیلومتر فاصله در محورهای مواصلاتی لرستان یک پایگاه امداد جاده ای وجود دارد.

سرپرست اورژانس 115 استان لرستان همچنین از دایر کردن پنج پایگاه سلامت نوروزی خبر داد و یادآور شد: این تعداد پایگاه سلامت نوروزی در ورودیهای شهرهای استان مستقر شده اند.

توشمال همچنین از دایر کردن یک پایگاه سلامت در محل آبشار بیشه خبر داد و یادآور شد: همچنین در این راستا تعدادی برشور حاوی نکات و مسائل بهداشتی و درمانی تهیه شده که در میان مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

وی از اختصاص سه آمبولانس برای همراهی کاروانهای راهیان نور خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا یک ایستگاه سلامت در محل پادگان شهید بهشتی خرم آباد نیز برای خدمات دهی به کاروانهای راهیان نور مستقر شده است.