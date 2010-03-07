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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۵

استقرار 45 تیم پلیس راه لرستان در سطح محورهای مواصلاتی

استقرار 45 تیم پلیس راه لرستان در سطح محورهای مواصلاتی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی پلیس راه استان لرستان از استقرار 45 تیم خودرویی در سطح محورهای مواصلاتی استان در ایام نوروز خبر داد.

سرهنگ هویدا تزار در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفر های نوروزی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس راه همزمان با سراسر کشور از 25 اسفندماه سالجاری آغاز خواهد شد و تا 14 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی از ایجاد هفت پاسگاه در محورهای استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در 25 نقطه در سطح محورهای اصلی استان اکیپ های پیاده پلیس راه لرستان مستقر شده اند.

فرماندهی پلیس راه استان لرستان با تاکید بر اینکه کلیه نیروهای پلیس راه در حال آماده باش هستند، یادآور شد: همچنین در راستای اجرای هر چه بهتر طرح نوروزی 100 نیروی کمکی از مرکز به لرستان اعزام شده اند.

کد مطلب 1047276

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