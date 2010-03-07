جانمایی احداث مسجد در شهرکهای مسکونی مازندران صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران در استانداری افزود: در تمامی شهرکهای مسکونی که در دست احداث بوده برای ساخت مسجد جانمایی شده و مسکن و شهرسازی نیز در این خصوص نظارت جدی خواهد داشت.

وی گفت: در حال حاضر ۶۸ شهرک فاقد نمازخانه و مسجد در استان وجود دارد که باید با اهتمام جدی نسبت به راه اندازی محل اقامه نماز جماعت تصمیم گیری شود.

طاهایی افزود: نظارت و سرکشی مساجد، مهمانخانه ها، رستوران ها، جایگاه های عرضه سوخت، سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در ایام نوروز ضروری است.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، دبیر ستاد اقامه نماز استانداری نیز در این جلسه آموزش روستائیان برای قرائت صحیح نماز، برگزاری کارگاه آموزشی اقامه نماز در ادارات، نظارت بر ۹۸ دستگاه اجرایی درخصوص برپایی نماز جماعت، توجه به مساجد بین راهی و رفع مشکلات ۵۰ مسجد بین راهی، شناسایی مروجان با گروه همسالان به عنوان مبلغ، اجرای برنامه های جشن تکلیف در مدارس و تجلیل از جوانان نمازگزار را از جمله فعالیت این ستاد عنوان کرد.