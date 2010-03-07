شمار مددجویان کمیته امداد باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد گلستان افزود: حفظ کرامت و شخصیت خانواده ها که مورد تاکید اسلام است و مسئولان و مدیران کمیته امداد باید تلاش کنند تا تعداد اعضای این خانواده روز به روز کمتر شود.

وی اظهار داشت: کمکهایی که از سوی دولت و مردم دریافت می کنید، باید به یک شکل و مرتب بین نیازمندان و اعضای این خانواده تقسیم شود و فرقی بین شیعه و سنی و یا فردی با فرد دیگر نباشد.

به گفته آیت الله نورمفیدی، امروز دشمنان سعی می کنند، رسوبات فرهنگی که متاسفانه بین ما رسوخ کرده را تقویت کنند و بین شیعیان و اهل تسنن اختلاف ایجاد نمایند که نمونه آن راه انداختن ریگی در کشور بود.

امام جمعه گرگان بیان داشت: امروز باید توجه داشته باشیم تا به این سمت و هدف دشمنان نرویم و اگر مسئله ای بین شیعه و سنی وجود دارد، علمای بزرگ آنان بنشینند و به یک نظر واحد برسند و مردم در این کارها دخالت نکنند و بزرگان نیز پس از به نتیجه رسیدن، آن را به عنوان نظر اسلام به سراسر جهان اسلام اعلام نمایند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که شیعه و سنی دارای فقه قرص و محکم و با مبنایی هستند، افزود: ما نباید یکدیگر را تحقیر کنیم و فقه یکدیگر را رد نمائیم.

امام جمعه گرگان بیان داشت: فقه آنان نیز دارای مبانی اصولی و اساسی خود است و از بین اهل تسنن، حکما و فلاسفه های بزرگی پدید آمده اند.