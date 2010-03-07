"اگر ابرها بگذرند" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از نویسندگان و هنرمندان برپا شد ابتدا علیرضا بهنام شاعر و منتقد در سخنانی ویژگیهای مجموعه داستان طباطبایی را برشمرد.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به این نکته که این سومین مجموعه داستانی است که از طباطبایی مجوز می گیرد اما نخستین مجموعه داستان اوست که به طور رسمی منتشر می شود گفت: کتاب "اگر ابرها بگذرند" را می توان به نوعی گزیده آثار طباطبایی به حساب آورد چرا که مجموعه‌ای از آثار سه دوره مختلف کاری اوست به همین دلیل می توان تفاوتهای سبکی محسوسی را میان داستانهای کتاب مشاهده کرد.

وی افزود: بعضی از داستانهای کتاب را می توان اجراهایی مختلف از یک ایده داستانی دانست که در زمانهای مختلف نوشته شده‌اند مثلا دو داستان "الکساندر" و "کاغذ پاپیروس" هر دو ایده وسوسه دیده شدن ابدی را به اجرا گذاشته‌اند اما از میان این دو داستان "کاغذ پاپیروس" که زمان نگارش آن به زمان حاضر نزدیکتر است اجرای بهتری دارد و ارتباط بیشتری با خواننده برقرار می‌کند.

بهنام در انتهای سخنانش عنوان کرد: اگر چه سعید طباطبایی داستان‌نویس متفاوتی است اما داستانهای این مجموعه ویژگیهایی دارند که می تواند آنها را نزد جامعه کتابخوان کشور محبوب کند. در واقع در این مجموعه از این نویسنده داستانهایی گزینش شده‌اند که قابلیت ایجاد ارتباط با مخاطبان بیشتری را داشته باشند.

سخنران بعدی جلسه حجت بداغی داستان‌نویس بود که در سخنان کوتاهی به برشمردن ویژگیهای داستانهای این مجموعه پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: من با بسیاری از داستانهای طباطبایی در طول این سالیان مواجه بوده‌ام و همیشه احساس کرده‌ام صحبت کردن درباره این داستانها سخت است؛ سبک خودبسنده این داستانها به شکلی است که در برابر عمل خواندن مقاومت می‌کند.

در انتهای مراسم سعید طباطبایی یکی از داستانهای کتاب را قرائت کرد.

از دیگر حاضران این مراسم می توان به جعفر مدرس صادقی، منوچهر حسن زاده مدیر نشر مروارید، مجتبی ویسی، مجید تیموری، فرشته حبیبی، امیرحسین یزدان بد، شهلا زرلکی و سارا خلیلی اشاره کرد.

"اگر ابرها بگذرند" عنوان مجموعه داستانی به قلم سعید طباطبایی است که اخیرا توسط انتشارات مروارید روانه بازار نشر شده است.

از سعید طباطبایی پیش از این مجموعه داستان "طرحی برای یک اپرا" منتشر شده‌است. این نویسنده تجربه سه دوره دبیری جایزه والس را در کارنامه دارد و هم اکنون دبیر چهارمین دوره جایزه "روزی روزگاری" است.

این نشست در قالب سومین نشست از سلسله نشستهای فرهنگی کتابسرای باران برگزار شد که دو هفته یکبار در محل این کتابفروشی برگزار می‌شود.

