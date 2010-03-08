تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در ICT/ ارائه 60 نوع خدمات الکترونیکی

سید محمد حسین حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه اصلاح الگوی مصرف گفت: این وزارتخانه در تلاش است تا با همکاری سایر دستگاهها و با پیاده سازی خدمات الکترونیکی، اهداف اصلاح الگوی مصرف را محقق سازد که یکی از آنها تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالیتهای این وزارتخانه به منظور تحقق دولت الکترونیکی و شعار اصلاح الگوی مصرف است گفت: در این راستا برنامه "الگوی مصرف ارتباطات و فناوری" در 51 بند تدوین شده که در آن راهکارهای بهره گیری از ICTبرای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاور وزیر ارتباطات یادآور شد: این برنامه در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارائه برنامه های الگوی مصرف در حوزه دستگاه متبوع به هیئت وزیران ارائه شد.

حسین پور در خصوص مهمترین راهکارهای ارائه شده در این برنامه گفت: توسعه دفاتر ICT روستایی برای کاهش رفت و آمد، اتصال خانه های شهری و روستایی به شبکه های اطلاع رسانی و همچنین اتصال کلیه دستگاههای اجرایی و غیر دولتی به شبکه های اطلاع رسانی از جمله راهکارهای ارائه شده برای اصلاح الگوی مصرف است.

وی ادامه داد: در این برنامه به توسعه، تکمیل و استانداردسازی ادارات بدون استفاده از کاغذ با قابلیت تعامل در سطح ملی در تمامی دستگاههای اجرایی، دریافت و ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به یکدیگر و به مردم به صورت الکترونیکی، گسترش و توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، اجرای خدمات سلامت الکترونیکی و ارائه آموزش به صورت الکترونیکی به عنوان راهکارهایی اصلاح الگوی مصرف اشاره شده است.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: افزایش فروشگاه های اینترنتی (مجازی) به منظور انجام تراکنش های تجاری و ایجاد رفاه، ارائه دروس دانشگاهی و مدارس توسط فراگیری الکترونیکی، توسعه شبکه های نسل جدید (NGN) در کشور به منظور افزایش قابلیت دسترسی و اعتماد مردم و همچنین کاهش هزینه ها از دیگر بندهای در نظر گرفته شده در برنامه ارائه شده به دولت است.

حسین پور، صرفه جویی از طریق کم کردن هزینه ها را از دیگر فعالیتهای این وزارتخانه در راستای اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد و به مهر گفت: یکی از رسالت های این وزارتخانه، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف به منظور پیاده سازی خدمات الکترونیکی است تا اهداف مد نظر در این زمینه عملیاتی شود.

وی افزود: در این راستا از سال گذشته و به دنبال تصویب فهرست ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دولت، این وزاتخانه تلاش کرد تا به عنوان هماهنگ کننده، پیاده سازی این خدمات را دنبال کند.

حسن پور ادامه داد: بر اساس این فهرست دستگاههای دولتی باید بیش از 70 خدمت را در چهار مرحله به صورت الکترونیکی ارائه دهند که پیاده سازی آنها از همان زمان آغاز و به تدریج تکمیل شد.

مشاور وزیر ارتباطات به خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات به غیر از سه خدمت مابقی خدمات مرحله اطلاع رسانی را پشت سر گذاشته و حدود 60 خدمت در مرحله تعاملی قرار دارد. دستگاهها نیز بر اساس آن خدمات لازم را به مردم ارائه می دهند.