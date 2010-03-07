وعده صالحی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر/ بررسی نشست شورای حکام

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی درباره جلسه امروز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد :در این جلسه صالحی گزارشی از آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر ارائه کرد و گفت که نیروگاه دیگر کار سخت افزاری ندارد و تست های اصلی آن تمام شده و آخرین مراحل تست ایمنی را می گذراند.

به گفته وی صالحی وعده داد که در ماههای اولیه سال آینده نیروگاه در مدار قرار گیرد.

جلالی افزود : همچنین صالحی در این جلسه گفت که بر اساس مصوبه مجلس برای ساخت 20 نیروگاه این مصوبه در دست پی گیری است و ساخت نیروگاه 360 مگاواتی ملی در دست طراحی برای ساخت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: عملکرد و گزارش آمانو مورد نقد جدی اعضای کمیسیون قرار گرفت و طبعا انتظار آن است که وی جبران نماید.

جلالی گفت: غربی ها بسیار تلاش کردند که بگویند گزارش آمانو واقعی است اما نتوانستند این امر را در شورای حکام عمومیت دهند، لذا شورای حکام قطعنامه صادر نکرد و حتی جنبش عدم تعهد بیانیه ای بسیار قوی و پرمحتوا در خصوص گزارش آمانو صادر کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد که عکس العمل گروه جنبش عدم تعهد دلالت دارد که آمانو خوب عمل نکرده است و جمهوری اسلامی کارنامه خوب و قابل قبولی در عرصه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ارائه نموده است.

جلالی گفت: اگر چه آمانو تلاش کرد در گزارش شفاهی خود به شورای حکام تا حدودی گزارش مکتوب خود را تعدیل کند اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج همچنان بر اعتراض نسبت به آمانو باقی بود و تاکید داشت که مدیر کل آژانس باید بی طرفی خود را حفظ کند و از قدرت های بزرگ فشار پذیر نباشد.

جلالی افزود: در خصوص غنی سازی 20 درصد بعضی ها اعم از دوستان ما در دنیا و یا دشمنان ایران تصور می کردند ایران نمی تواند 20 درصد غنی سازی را انجام دهد البته این نتوانستن را برخی از موضع فنی و بعضی ها از موقف عدم شجاعت سیاسی می دانستند. اما هنگامی که اینکار انجام شد روشن شد که ایران هم از نظر فنی توان غنی سازی 20 درصد و هم از نظر سیاسی دارای این شجاعت در عرصه بین المللی است موجب شد که دوستان ایران از روحیه بالاتری برخوردار شوند و نمونه این روحیه را می توان در بیانیه جنبش عدم تعهد دید و همچنین در اینکه علیرغم گزارش تند آمانو هیچ قطعنامه ای علیه ایران صادر نشد.

جلالی گفت: در جلسه امروز آخوندزاده معاون بین الملل وزیر امورخارجه گزارش مفصلی از جلسه اخیر شورای حکام و فعالیت های جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.