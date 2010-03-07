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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۴

20 پایگاه هلال احمر لرستان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

20 پایگاه هلال احمر لرستان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر استان لرستان از آمادگی 20 پایگاه برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی خبر داد.

ذبیح الله سیاهپوش در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان لرستان به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این تعداد پایگاه در قالب پایگاه های ثابت، سیار و موقت در سطح محورهای مواصلاتی استان آماده ارائه خدمات هستند.

وی همچنین از ایجاد دو کمپ برای اسکان مسافران به عنوان استراحت گاه موقت خبر داد و بیان داشت: این مراکز به امکانات رفاهی، تغذیه و دیگر وسایل مورد نیاز مجهز شده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین با همکاری این جمعیت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان 13 پست راهنمایی مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی استان راه اندازی خواهد شد.

سیاهپوش یادآور شد: همچنین در ایام نوروز شش عدد چادر تحت عنوان "خیمه نماز" با تجهیزات فرهنگی از جمله کتب ادعیه و قرآن در سطح محورهای استان دایر خواهد شد.

کد مطلب 1047283

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