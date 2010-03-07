20 پایگاه هلال احمر لرستان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

ذبیح الله سیاهپوش در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان لرستان به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این تعداد پایگاه در قالب پایگاه های ثابت، سیار و موقت در سطح محورهای مواصلاتی استان آماده ارائه خدمات هستند.

وی همچنین از ایجاد دو کمپ برای اسکان مسافران به عنوان استراحت گاه موقت خبر داد و بیان داشت: این مراکز به امکانات رفاهی، تغذیه و دیگر وسایل مورد نیاز مجهز شده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین با همکاری این جمعیت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان 13 پست راهنمایی مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی استان راه اندازی خواهد شد.

سیاهپوش یادآور شد: همچنین در ایام نوروز شش عدد چادر تحت عنوان "خیمه نماز" با تجهیزات فرهنگی از جمله کتب ادعیه و قرآن در سطح محورهای استان دایر خواهد شد.