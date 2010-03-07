جلوگیری از اطاله دادرسی مد نظر همه قضات است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمید چاوشی بعداز ظهر یکشنبه در جریان بازدید قاضی ناظر و قضات سازمان قضایی استان از زندان نظامیان کرمانشاه که به منظور رسیدگی به مشکلات مددجویان، انجام شد، فضاسازی مناسب، فراهم نمودن بستر تغییر نگرش و شناخت هویت و توان بالقوه مددجویان که در حوزه های درمانی و اصلاحی زندان ها تبیین گردیده را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

وی افزود: در این راستا تعامل هر چه بیشتر قضات با زندان ها و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی از اهم اموری است که باید مدنظر همه قضات باشد.

همچنین کوروش مصطفایی سرپرست زندان نظامیان کرمانشاه نیز اقدامات اصلاحی و تربیتی انجام شده را در راستای سیاست های تبیین شده نظام قضایی کشور عنوان و اظهار داشت: تلاش برای بازسازی شخصیت مجرمین و اصلاح رفتار آنان از اهم وظایف نظام زندانبانی اسلامی است.