  1. استانها
  2. فارس
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۶

آیت الله ایمانی:

هویت فرهنگی شیراز باید حفظ شود

هویت فرهنگی شیراز باید حفظ شود

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس بر لزوم حفظ هویت فرهنگی شیراز و تاثیر این فرهنگ بر مهاجرین به این شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر شیراز در صحن علنی شورا افزود: امروز باید برای حفظ هویت فرهنگی شهر شیراز تلاش شود و در این راستا فضایی را باید ایجاد کرد که مهاجرین به شیراز نیز از فرهنگ موجود در این شهر بهره مند شوند نه اینکه شهر و شهروندان تحت تاثیر فرهنگ مهاجرین قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به نمادهای فرهنگی در ساخت و ساز مسکن نیز بیان کرد: زمانی که شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت مطرح شد باید نمای شهری نیز به این سمت و سو حرکت کند.

آیت الله ایمانی با اشاره به روند شکل گیری و وضعیت شوراها نیز عنوان کرد: با مراجعه به مبانی دینی که فکر و اساس تفکر ما را نیز تشکیل می دهد متوجه اهمیت حضور مردم و انجام بسیاری از کارها توسط خود آنها می شویم از این رو دولت تصمیم گرفت بخشی از کارهای مردم را به خودشان واگذار کند چراکه دولتی موفق به شمار می رود که خود در راستای کارهای اساسی و اصولی حرکت کرده و کار مردم را خودشان بسپارد.

امام جمعه شیراز در این راستا به اهمیت کار گروهی اشاره کرد و متذکر شد: باید به سمت و سوی کار گروهی و جمعی حرکت شود و با فرهنگسازی مناسب می توان همگان را به کارهای دسته جمعی تشویق کرد زیرا تجربه نیز نشان داده که کارهای گروهی نتیجه بخش تر هستند.

کد مطلب 1047288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه