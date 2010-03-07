برنامه مدون و مناسبی برای گذران اوقات فراغت نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران امروز یکشنبه در همایش منطقه ای "شهروند با نشاط و محله شاد" که به همت اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به میزبانی منطقه 10 برگزار شد، با بیان این که پرداختن به مطالعات اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران یکی از رسالتها و وظایفی است که معاونت اجتماعی و فرهنگی احساس می کند، گفت: باید اقدامات بر مبنای پایش مطالعات صورت گرفته و متناسب با نیازها و خواستهای مردم دنبال شود.

وی با ابراز خرسندی از نتایج مثبت مطالعات، پژوهشها و نظرسنجیهایی که اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در تمامی زمینه ها و مسائل مرتبط با شهروندان تهرانی انجام داده است افزود: برگزاری این همایشها و هم اندیشیهای محله ای در راستای اجرای برنامه های شهرداری تهران متناسب با خواست شهروندان تهرانی است تا تصمیمات اتخاذ شده در سطح مناطق، محلات و نواحی اجرایی شود.

ایازی با بیان این که تمامی اقدامات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به پشتوانه مطالعات پژوهشی اجرایی می شود تصریح کرد: اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در همایش پژوهشها و نوآوریهای مدیریت شهری بیش از 650 اثر پژوهشی ارائه داد که نشان دهنده اجرای اقدامات متناسب با مطالعات پژوهشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

ایاری، اقدام برای ایجاد نشاط و شادی در شهروندان را بسیار حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: تمامی دستگاههایی که به نحوی مرتبط با این موضوع هستند موظفند جدی تر به آن بپردازند چرا که شرایط کنونی جامعه اقتضا می کند برنامه های شاد و مفرح برای جامعه جوان داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی که از سوی فرد غمگین به جامعه تحمیل می شود خاطرنشان کرد: طی یک نظرسنجی از هزارو 179 شهروندان تهرانی برآورد شد 42 درصد افراد اغلب شاد هستند، 30 درصد گاهی اوقات شاد و گاهی غمگین و 28 درصد مابقی همیشه غمگین اند که برای جامعه بسیار خطرناک هستند.

ایازی در خصوص شرایط شاد بودن جامعه گفت: گروهی معتقدند انسان زمانی شاد است که زندگی بر وفق مراد باشد و دغدغه ای نداشته باشد که متاسفانه سه موضوع مهم شغل، ازدواج و مسکن به دغدغه اصلی جوانان تبدیل شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، برنامه ریزی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت تمام سنین را ضروری دانست و عنوان کرد: متاسفانه باید بپذیریم برای گذران اوقات فراغت برنامه مدون و مناسبی وجود ندارد و مردم نیاز به برنامه ریزی برای گذران اوقات فراغت و شادی دارند.

وی با اشاره به برگزاری دو هزارو 400 سامانه نشاط در محلات مختلف شهر تهران گفت: سال جاری به طور متوسط در هریک از محلات یک تا دو هزار نفر شرکت کردند که در مجموع پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

وی توسعه دامنه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی محلات را بسیار حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: اقدامات صورت گرفته در شهرداری تهران قابل توجه است ولی کافی نیست و باید با همگرایی بین نهادهای مسئول فضای کار توسعه یابد.



