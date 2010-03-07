شش پیشنهاد بهزیستی برای کاهش محرومیت در جنوب کرمان

رضا عباسی عصر یکشنبه در حاشیه سفر شش روزه به جنوب استان کرمان و بررسی مشکلات این شهرستانها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت محرومیت در جنوب کرمان اظهار داشت: در طول دو سال گذشته و با دستور رئیس بهزیستی کشور اقدامات چشمگیری در مناطق جنوبی و محروم کرمان انجام شده است، به خصوص در سال جاری با تخصیص اعتبار لازم در زمینه معیشتی تمامی مددجویان و پشت نوبتی ها و قسمتی از مددجویان تحت پوشش، بخش مهمی از نیازهای محرومان در جنوب کرمان برطرف شده است، این اقدامات اگرچه لازم بوده است اما با توجه به حجم بالای محرومیتها در این مناطق به هیچ وجه کافی نیست و برای رفع این محرومیتها و مشکلات شش پیشنهاد ارائه می شود.

وی در خصوص اولین پیشنهادش برای رفع محرومیت شدید جنوب کرمان گفت: در راستای حل مشکلات محرومان جنوب کرمان باید اعتبار خاص مناطق جنوب استان حداقل تا پایان دولت دهم عملیاتی شده و در برنامه ها لحاظ شود.

عباسی افزود: با تامین مبلغی حدود شش میلیارد ریال اعتبارات سالانه می توان هزار و 80 معلول و 715 خانوار پشت نوبت خدمات معاونت توانبخشی بهزیستی در شش شهرستان جنوبی استان کرمان را تحت پوشش قرار دارد که در این زمینه مسئولان باید همکاری لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط بد محیط زندگی وسایل توانبخشی معلولان در این مناطق مستهلک می شود و استهلاک این تجهیزات در جنوب کرمان بسیار بالا می باشد به همین جهت در این مناطق کمبود شدید این وسایل احساس می شود بدین جهت برای تامین وسایل توانبخشی معلولان در این مناطق اعتبار خاصی باید در نظر گرفته شود.

عباسی افزود: به دلیل ضعف شدید نیروی انسانی در مناطق جنوبی استان کرمان باید ردیف های خاص استخدامی برای این مناطق در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: راه اندازی یک مرکز اورژانس اجتماعی سطح دو در شهرستانهای جیرفت و کهنوج جهت مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز ضروری است.

وی گفت: اصلاح قوانین مربوط به زنان خودسرپرست "رها شده" دارای همسر که مطابق قانون سازمان نمی توان اینگونه زنان را تحت پوشش قرار داد.

مدیرکل بهزیستی کرمان اضافه کرد: این موارد تنها بخشی از نیازهای مناطق محروم جنوبی است و چنانچه سازمان بهزیستی کشور مساعدت های لازم را به عمل آورد، سازمان بهزیستی کرمان می تواند گامهای بزرگ و اساسی در جهت محرومیت زدایی از این مناطق بردارد.

به دلیل عدم توجه دولتهای گذشته قبل از دولت نهم مردم شهرستانهای جنوبی استان کرمان در محرومیت شدید قرار گرفته اند.