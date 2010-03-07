کشف چهار میلیون عدد انواع ترقه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجتبی امانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در این راستا 132 نفر قاچاقچی، تولید و توزیع‌کننده مواد محترقه در آذربایجان غربی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 984 هزار عدد انوع ترقه توسط واحدهای انتظامی استان کشف شده بود، تصریح کرد: میزان کشفیات مواد محترقه در سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 141 درصد رشد دارد.

امانی از تشدید مقابله با فروشندگان مواد محترقه در استان خبرداد و بیان داشت: با تشدید بازرسی‌ها، اقدامات پلیسی و امنیتی سعی داریم جلوی هرگونه خرید و فروش و یا توزیع مواد محترقه و منفجره را بگیریم و در چارچوب قانون با شدت با عوامل آن برخورد ‌کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه 12 ایستگاه در ورودی شهر خودروها را کنترل می‌کنند، افزود: شش هزار و 900 نفر از ماموران نیروی انتظامی استان در محل‌های پرخطر برای پیشگیری در سطح استان در حال خدمت هستند.

وی بر لزوم آگاه‌سازی جوانان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: با هشدار به نوجوانان و جوانان می‌توانیم آنها را از خطرات و پیامدهای ناگوار بازی با مواد منفجره و آتش‌زا آگاه کرده و اجازه ندهیم این روزهای میمون و مبارک به تلخ‌کامی‌ها منجر شود.

امانی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان در تلاش برای آگاه‌سازی جوانان است، اضافه کرد: روزانه چهار هزار و 600 مورد گشت در سطح استان آذربایجان غربی برای امنیت مردم فعالیت می‌کنند.

وی از اجرای طرح نوروزی توسط نیروی انتظامی آذربایجان غربی خبر داد و افزود: بیش از 600 نفر نیرو برای تامین امنیت و آرامش جاده و شهرهای استان به کار گمارده می‌شود.

