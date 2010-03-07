60 دفتر نمایندگی بیمه ایران در لرستان فعال است

علی جعفر محمد یار در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفر به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: بیمه ایران در استان لرستان دارای چهار شعبه فعال در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، الیگودرز و دورود است.

وی همچنین از فعالیت 60 دفتر نمایندگی بیمه ایران در این استان خبر داد و یادآور شد: این تعداد نمایندگی در سال آینده به بیش از 120 دفتر افزایش خواهد یافت.

معاون فنی بیمه ایران در استان لرستان با اشاره به برنامه های نوروزی بیمه ایران، عنوان کرد: برشورهایی در زمینه مباحث مربوط به خسارات مختلف رانندگی و انواع بیمه نامه ها تهیه شده که در میان مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

محمد یار از پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان خواست که مانع تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شوند و بیان داشت: مطابق قانون تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث در محورهای مواصلاتی ممنوع است.

وی خواستار مراجعه خودروهای فاقد بیمه نامه به دفاتر بیمه ایران شد و گفت: بیمه ایران حتی در برخی بخش ها و دهستانهای نیز دارای دفاتر نمایندگی برای ارائه خدمات است.