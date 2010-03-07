"خشم" فیلپ راث نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب آخرین رمان فیلپ راث محسوب میشود که در سال 2008 در قالبی نقدآمیز از سیر تاریخ اجتماعی امریکا به چاپ رسیدهاست.
راث در رمان "خشم" به شرح زندگی مِسنِر جوان، فرزند قصاب کاشر اهل نیوارک در نیوجرسی میپردازد که در سال 1951 در اوج جنگ کره قدم به کالج محافظهکار وینزبورگ در اوهایو میگذارد.
کتاب با الهام از شورش دانشجویی آغاز میشود و در یادداشتی نهایی با شورش دیگری پایان مییابد. تحلیل روانی شخصیتهای داستان با قلم راث خواندنی است.
مارکوس قهرمان کتاب، دوست دارد فقط درس بخواند و کار کند، در هیچ دار و دستهای داخل نشود، پا به کلیسا نگذارد، هر چه زودتر با بالاترین نمرهها فارغالتحصیل شود، مانند همسالانش به هر قیمتی شده در جنگ کره زنده بماند و …
فیلپ راث یکی از بزرگترین نویسندگان زنده آمریکاست که تا کنون جوایز مهمی از جمله جایزه کتاب ملی منتقدان کتاب، جایزه ادبی پن، جایزه ملی کتاب و جایزه پولیتزر را از آن خود کردهاست.
کتاب "خشم" با شمارگان 2200 نسخه در 191 صفحه و به قیمت 3800 تومان منتشر شدهاست.
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