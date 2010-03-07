287 تشکل روستایی در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، فریدون اسماعیل زاده عصر یکشنبه در کارگاه آموزشی روسای ادارات حسابرسی تعاون روستایی کشور، حسابرس ها را گوش و چشم سازمان دانست و بر به بروز کردن اطلاعات و دانش آنان تأکید کرد.

وی از تشکیل 287 تشکل در استان خبر داد که در زمینه حمایت از بخش کشاورزی توسط تعاون روستایی استان شکل گرفته که 370 هزار نفر عضو این تشکل ها هستند.

وی تعداد فروشگاه های مصرف در روستاها را 380 واحد اعلام کرد و افزود: 370 فروشگاه در روستاهای استان توزیع فرآورده های نفتی را به عهده دارند.

عرب علی هراتیان، معاون مدیرکل حسابرسی سازمان مرکز تعاون روستایی کشور نیزگفت : باید در اتحادیه ها این باور را ایجاد کنیم که از یک مدل یکپارچه مالی استفاده تا حسابرسی دقیق تر انجام شود.

وی گفت: هزار اتحادیه به صورت پایلوت در حال اجرای سیستم یکپارچه حسابرسی در کشور هستند.

وی مزایای حسابرسی یکپارچه را نظارت دقیق ذکر کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی موجود را تجربی بودن مسئولین مالی دانست و خواستار ارزیابی کیفی حسابرسی ها شد وی همچنین خواستار واگذاری امورات تصدی گری در خصوص حسابرسی ها شد.