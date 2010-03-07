برنامه ملی کاهش آسیب های اجتماعی با تغییر لایحه بودجه اجرایی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشار دبیر شورای اجتماعی کشور اظهار داشت: برنامه ملی کاهش آسیب های اجتماعی که حاصل یک سال همفکری کلیه سازمانها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در25 جلسه تخصصی کارگروه ها و کمیته های شورای اجتماعی کشور است، درصورت عدم تصویب لایحه بودجه اجرایی نخواهد شد.

افشار طرح تحول اجتماعی را برنامه ملی کاهش آسیب های اجتماعی شامل برنامه های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از جمله طرح شبکه تبلیغی مدارس، برنامه مربوط به تحکیم خانواده و کاهش طلاق، حمایت از برنامه های حل مشکل اعتیاد در کشور، ارتقاء انضباط اجتماعی و قانونگرایی به ویژه ترویج فرهنگ ترافیک، عنوان کرد.

وی گفت: برنامه های ارتقاء نشاط اجتماعی نظیر طرح ملی ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور، توسعه ورزش همگانی و همچنین برنامه تقویت وحدت و همبستگی ملی از مجموعه برنامه های طرح تحول اجتماعی می باشد.

دبیر شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه به دلیل میان بخشی بودن برنامه ها، امکان قرار دادن آنها در بودجه دستگاه های اجرایی وجود نداشته است، تصریح کرد: برای استفاده بهینه و اثر بخشی مطلوب بهتر است توزیع اعتبار میان دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای عمومی به شورای اجتماعی کشور و کارگروه های اجتماعی کشور و فرهنگی استانها سپرده شود.

افشار با اشاره به فرمایشات و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی، گفت: اکنون که دولت دهم با توجه خاص به مباحث اجتماعی و فرهنگی مصصم است تا ناهنجاریها را ازعرصه اجتماعی کشور مان برطرف سازد، مجلس شورای اسلامی نباید در این رابطه از همراهی و حمایت دولت دست بردارد.

وی افزود: متاسفانه کمیسیون تلفیق بودجه، یکی از مواد لایحه بودجه سال 89 دولت را مبنی بر اختصاص 3 درصد درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی، حذف کرده است.

دبیر شورای اجتماعی کشور از کمیسیون تلفیق بودجه و عموم نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در صورتی که پیشنهاد دولت نیاز به اصلاح دارد اقدام کنند، ولی از حذف آن خودداری کنند، زیرا با حذف پیشنهاد دولت، دهها برنامه ملی کاهش آسیب های اجتماعی و طرح تحول اجتماعی بدون پشتوانه مالی خواهند ماند.