پیش نویس نهایی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درجلسه مشترکی که بین هیات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت اله دمیاد مشاور وزیر و مدیرکل امنیتی وزارت کشور ایران و مسئولان کشور قطر برگزار شد، متن موافقتنامه همکاری های امنیتی ایران و قطر بار دیگر مورد باز خوانی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه هر سه نسخه فارسی، عربی و انگلیسی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر با هم تطبیق داده و متن توافق طرفین پیش نویس نهایی و برای امضاء وزرای کشور ایران و قطر آماده شد.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه در رأس هیاتی با سفر به قطر موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر را با همتای قطری خود امضاء خواهد کرد.