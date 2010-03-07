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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

درآستانه سفر نجار به دوحه؛

پیش نویس نهایی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر آماده شد

پیش نویس نهایی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر آماده شد

پیش نویس نهایی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر در جلسات کارشناسی هیات مقدماتی وزارت کشور به دوحه آماده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درجلسه مشترکی که بین هیات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت اله دمیاد مشاور وزیر و مدیرکل امنیتی وزارت کشور ایران و مسئولان کشور قطر برگزار شد، متن موافقتنامه همکاری های امنیتی ایران و قطر بار دیگر مورد باز خوانی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه هر سه نسخه فارسی، عربی و انگلیسی موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر با هم تطبیق داده و متن توافق طرفین پیش نویس نهایی و برای امضاء وزرای کشور ایران و قطر آماده شد.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه در رأس هیاتی با سفر به قطر موافقت نامه همکاریهای امنیتی ایران و قطر را با همتای قطری خود امضاء خواهد کرد.

کد مطلب 1047298

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