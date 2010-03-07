دو هزار تن میوه و مرکبات در گلستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه فروش بهاره گرگان افزود: مردم نگران میوه و مرکبات شب عید نباشند و ذخیره سازی مناسبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از این مقدار 1300 تن پرتقال و 600 تن سیب درختی است که در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میوه و مرکبات از طریق پنج مباشر در استان توزیع می شود و مردم نگران تامین مرکبات نباشند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: در 11 ماهه اول سال جاری ارزش دلاری صادرات غیرنفتی استان 90.5 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که برابر 83.1 میلیون دلار بوده 9 درصد رشد داشت و از نظر وزنی 150 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان در ادامه افزود: از این میزان صادرات 74.9 میلیون دلار از محل گمرکات استان صادر گردیده که در مقایسه با سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: همچنین از نظر وزنی صادرات انجام شده از گمرکات استان 113 هزار تن بوده که 3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.