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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

دو هزار تن میوه و مرکبات در گلستان ذخیره سازی شد

دو هزار تن میوه و مرکبات در گلستان ذخیره سازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: دو هزار تن میوه و مرکبات برای تنظیم بازار شب عید در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه فروش بهاره گرگان افزود: مردم نگران میوه و مرکبات شب عید نباشند و ذخیره سازی مناسبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از این مقدار 1300 تن پرتقال و 600 تن سیب درختی است که در انبارهای استان ذخیره سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میوه و مرکبات از طریق پنج مباشر در استان توزیع می شود و مردم نگران تامین مرکبات نباشند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: در 11 ماهه اول سال جاری ارزش دلاری صادرات غیرنفتی استان 90.5 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که برابر  83.1 میلیون دلار بوده 9 درصد رشد داشت و از نظر وزنی 150 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان در ادامه افزود: از این میزان صادرات 74.9 میلیون دلار از محل گمرکات استان صادر گردیده که در مقایسه با سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: همچنین از نظر وزنی صادرات انجام شده از گمرکات استان 113 هزار تن بوده که 3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

کد مطلب 1047299

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