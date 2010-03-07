هیئت اقتصادی قطر در آینده نزدیک به بوشهر سفر خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد العطیه وزیر همکاری های بین الملل و سرپرست وزارت تجارت و بازرگانی قطر در دیدار با ابوطالب شفقت استاندار بوشهر ضمن استقبال از همکاری های اقتصادی با استان بوشهر گفت : برای گسترش این همکاری ها و کشف زمینه های جدید همکاری به زودی هیئتی اقتصادی با عضویت مدیر شرکتها و بخش های خصوصی و مدیر بررسی های لازم برای سرمایه گذاری وزارت تجارت و بازرگانی به استان بوشهر سفر می کند .

وزیر همکاری های بین الملل قطر با تاکید بر اینکه آماده هرگونه همکاری به ویژه در زمینه اقتصادی با ایران است، بیان داشت: از همین رو از دو روز قبل مقدمات ساخت یک کارخانه مشترک ایرانی - قطری به مساحت 30 هزار متر مربع را که تابلوهای برق می سازد فراهم آورده ایم که این کارخانه ظرف 3 ماه آماده بهره برداری خواهد شد .

العطیه با بیان اینکه ما آماده ایم همکاریهای اقتصادی با ایران را تا هرچقدر که ظرفیت وجود داشته باشد گسترش دهیم، تصریح کرد: این همکاری ها را از استان بوشهر آغاز می کنیم و به استان های دیگر ایران نیز گسترش خواهیم داد .

استاندار بوشهر نیز با اشاره به روابط خوب ایران و قطر در بخش های امنیتی و سیاسی گفت : امیدواریم که این روابط در زمینه های اقتصادی گسترش یابد و دو کشور در این زمینه بیش از پیش فعال شدند .

ابوطالب شفقت افزود : استان بوشهر قابلیت ها و پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری دارد و از سرمایه گذاران قطری دعوت می کنیم در زمینه های مختلفی که در این استان وجود دارد، سرمایه گذاری کنند .

وی به قابلیت های کشاورزی ، صنعت و پرورش میگو استان بوشهر اشاره کرد و گفت: استاندار که نماینده عالی دولت در استان است آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران قطری است .

استانداربوشهر تأسیس بازارچه مشترک استان بوشهر و قطر را در استان بوشهر و دوحه خواستار شد واظهار داشت : با تأسیس این بازارچه مشترک مبادلات تجار و بازرگانان دوحه و بوشهر افزایش چشمگیری خواهد داشت .

وی در پایان خواستار آغاز یک فعالیت جدی اقتصادی بین استان بوشهر و قطر شد .