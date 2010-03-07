مجتمعهای پرورش مرغ گوشتی در مازندران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی دام و طیور استان در ساری افزود: سالانه بیش از 683 هزار تن شیرخام معادل بیش از هشت درصد تولید کشور در استان تولید می شود و مازندران در این زمینه رتبه نخست تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به توانمندی مازندران در تولید گوشت سفید و قرمز خاطر نشان کرد: ظرفیت تولید گوشت سفید مازندران در سال بیش از 168 هزار تن بوده که این میزان معادل 10 درصد تولید کشور است.

وی تصریح کرد: افزایش تولید عسل نیز از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شمار می آید و مازندران با تولید سالیانه بیش از هزار و 876 هم کنون 5 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است .

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان خاطرنشان کرد: مازندران بیش از هفت درصد گوشت قرمز کشور را نیز تولید می کند و سالیانه بیش از 62 هزار تن گوشت تولید می شود .

نگهدار با بیان اینکه مازندران در تولید 35 درصد جوجه یکروزه کشور هم اکنون توانمندی دارد به مقام نخست استان در این بخش اشاره کرد و تولید جوجه یکروزه را نیز سالیانه 231 میلیون قطعه دانست .

وی با تأکید بر توسعه ساخت مجتمع های پرورش مرغ گوشتی اظهار داشت: افزایش ظرفیت های تولید، افزایش قابلیت صادرات محصولات دامی، ساخت مجتمع مکانیزه پرورش گاو شیری از مهم ترین برنامه هایی است که در معاونت بهبود تولیدات دامی پیگیری می شود.