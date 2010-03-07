کارگاه آموزشی قانون هدفمند کردن یارانه ها در وزارت کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی مشترک معاونین برنامه ریزی استانداریهای سراسر کشور، رؤسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل فرهنگ وارشاد اسلامی استانها با موضوع تشریح و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه برگزار شد.

در این کارگاره آموزشی بسته های سیاستی مختلف قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله بسته سیاستی باز توزیع درآمد، کنترل و تنظیم بازار، صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل درون و برون شهری و سوخت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین محمودزاده معاون برنامه ریزی وزارت کشور و دکتر فرزین معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تشریح قانون هدفمند کردن یارانه در خصوص نحوه اجرا و ضرورت اتخاذ اقدامات مورد نیاز از سوی دو وزارتخانه مذکور به سخنرانی پرداختند.

