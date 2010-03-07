اطلاع رسانی فراگیر از مراکز خدماتی و گردشگری لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر های نوروزی استان اظهار داشت: شهرداریها و فرمانداریهای سطح استان نسبت به آماده سازی شهرها و شهرستانهای برای سفرهای نوروزی اقدام کنند.

صابری با تاکید بر ضرورت پاکسازی و بهسازی ورودی شهرهای استان، خاطر نشان کرد: شهرداریها همچنین نخاله ها و زباله های سطح شهرهای استان را ظرف یک هفته آینده جمع آوری کنند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی از مراکز خدماتی، مساجد، مراکز گردشگری و شعب کشیک بانکها تاکید کرد و بیان داشت: همچنین سازمانهای متولی بازرسی و نظارت بر امکان پذیرایی، پارکها، اماکن اقامتی و مراکز خدماتی بازدیدهای مستمر را در دستور کار قرار دهند.

استاندار لرستان همچنین خواستار متمرکز کردن مراکز هدایت و راهنمایی مسافران نوروزی در جوار پلیس راه خرم آباد شد و گفت: همچنین به منظور خدمات رسانی مطلوب تر امکان ستاد حوادث غیر مترقبه استان در اختیار ستاد ساماندهی سفرهای نوروزی قرار گیرد.

صابری همچنین خواستار لکه گیری آسفالت جاده های شهری و بین شهری استان شد و افزود: اورژانس و آتش نشانی نیز برای ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزی آمادگی کامل را داشته باشند.