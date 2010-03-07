به گزارش خبرنگار مهر، بیگدلی در جریان دیدار مس کرمان برابر مقاومت سپاسی در هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر پس از تعویض شدن، به بوناچیچ اعتراض کرد که سرمربی مس کرمان وی را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار باشگاه قرار داد.

ادینهو مهاجم برزیلی تیم مس که برای درمان و دیدار با خانواده اش به برزیل سفر کرده بود، در روزهای پایانی هفته جاری به کرمان باز می گردد و در صورت تائید کادر پزشکی تیم مس می تواند این تیم را از هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.

کاروان 45 نفره تیم فوتبال مس کرمان ساعت 9 صبح فردا(دوشنبه) راهی تهران شده و ساعت 17 از فرودگاه امام خمینی(ره) راهی منامه خواهد شد و از آنجا به شهر ریاض می رود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته این تیم ساعت 24 فردا وارد این شهر عربستانی می شود.

قرار است طبق هماهنگی‌های انجام شده و با توجه به تعویق دیدار استقلال اهواز با مس کرمان در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، کاروان این تیم پس از دیدار روز چهارشنبه برابر الهلال عربستان پنجشنبه و جمعه برای انجام اعمال حج راهی مکه شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و مس کرمان در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.