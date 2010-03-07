30 درصد اراضی مازندران دوبار کشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در دنیای امروز با توجه به افزایش روزافزون جمعیت افزود: افزایش ضریب کشت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از سیاستهای اصلی این سازمان در استان است.

وی بر لزوم اجرای تحقیقات عملی در مزارع به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی تأکید کرد.

تورنگ با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در دنیای امروز با توجه به افزایش روزافزون جمعیت افزود: افزایش ضریب کشت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از سیاست های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است.

وی یادآور شد: مازندران هم اکنون با دارا بودن 2.3 درصد اراضی زیرکشت 8.7 درصد تولید کشور را دارد که این میزان حدود سه برابر میانگین کشوری است.

وی ضریب کشت محصولات در استان را 1.3 در واحد سطح اعلام کرد و افزود: این عدد در کشور حدود هفت دهم است که به معنای این بوده که 30 درصد اراضی استان دو بار کشت می شود و 30 درصد اراضی کشور همیشه بلاکشت است.

وی افزود: وسعت اراضی استان دو میلیون و 168 هزار و 966 هکتار بوده که بیش از یک میلیون و 107 هزار هکتار آن به جنگل، بیش از 584 هزار و 700 هکتار به توسعه مراتع و بیش از 470 هزار هکتار نیز به بخش زراعی و باغی اختصاص دارد .

تورنگ به کشت و کار 45 نوع محصول زراعی قابل کشت در استان اشاره و تصریح کرد: برنج ، شبدر برسیم، جو، یونجه، اسپرس، ذرت دانه ای و علوفه ای، کلزا، سویا، آفتابگردان و گندم از مهمترین محصولات قابل کشت در مازندران است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین ارزش اقتصادی محصولات تولید شده استان را بیش از هزار و 100 میلیارد ریال دانست و بر اهمیت بکارگیری تحقیقات به منظور افزایش تولید، افزایش تعامل بهره برداران با مروجان و محققان و توسعه آموزش های ترویجی مناسب در زمان کاشت، داشت و برداشت و مدیریت پس از برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرد.