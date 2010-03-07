16 پارکینگ در بافت تاریخی - فرهنگی شیراز تدارک دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدفاضل صارمی زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه بیشتر آثار توریستی، تاریخی و مذهبی شیراز از جمله مجموعه زندیه، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، حرم مطهر سید علاء الدین حسین (ع)، مسجد نصیرالملک و... در محدوده بافت تاریخی و فرهنگی قرار دارد، این منطقه در ایام نوروز با حجم زیاد جمعیت و ترافیک خودرو مواجه می شود که در این راستا تمام ظرفیت های موجود در منطقه جهت تامین پارکینگ در نظر گرفته شده و حتی محل هایی به عنوان پارکینگ موقت نوروزی تعیین شده که در مجموع بیش از هفت هزار خودرو گنجایش خواهند داشت.

وی تشریح کرد: پارکینگ وکیل با ظرفیت یک هزار و 100 دستگاه خودرو مجاور پارک ابوذر واقع در انتهای خیابان طالقانی، پارکینگ بین الحرمین و مدرسه خان هرکدام با ظرفیت یک هزار خودرو، پارکینگ طبقاتی طالقانی با گنجایش 600 خودرو در پنج طبقه، پارکینگ شاهچراغ (ع) با ظرفیت 800 دستگاه، پارکینگ حضرتی با گنجایش 500 خودرو و... از جمله مکان های در نظر گرفته شده برای رفع مشکل پارکینگ و رفاه حال شهروندان شیرازی و میهمانان نوروزی است.

شهردار بافت تاریخی - فرهنگی شیراز یادآور شد: طی سال 88 ترمیم فضای سبز، پیاده روسازی در معابر مختلف منطقه و بدنه سازی گذرهای تاریخی شاهزاده جمالی، بازارچه حاج زینل، کوچه آرامگاه نور و... به منظور زیباسازی محدوده بافت قدیم شیراز صورت گرفته و با اجرای گلکاری های جدید بهاری ، این منطقه جهت ورود زائرین، میهمانان و مسافران نوروزی آماده می شود.