دستگیری 10 تروریست و هلاکت 2 مرد مسلح / کشف 31 بمب و 7 موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای پلیس یک تروریست را در مرکز موصل دستگیر کردند؛ این تروریست یک بمب دست ساز به همراه داشت و درصدد بود آن را در یکی از حوزه های انتخاباتی منفجر کند.



موصل مرکز استان نینوا در 405 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است.



خبر دیگر اینکه، پنج تروریست به همراه 21 بمب و هفت فروند موشک در عملیات نیروهای امنیتی عراق در شهر رمادی در استان الانبار دستگیر شدند.



پلیس رمادی نیز از اصابت یک خمپاره به یکی از حوزه های انتخاباتی در مرکز این شهر خبر داد؛ پلیس به جزئیات بیشتری درباره این حادثه و آمار تلفات احتمالی اشاره ای نکرده است.



نیروهای امنیتی در غرب بغداد نیز چهار مرد مسلح را دستگیر کردند؛ این مردان مسلح، چند قبضه گلوله خمپاره به همراه داشتند.



کشف ده بمب در شمال بعقوبه از دیگر تحولات امنیتی عراق در روز برگزاری انتخابات پارلمانی است.



از سوی دیگر دو مرد مسلح که در حال تلاش برای جاسازی بمب در شمال بعقوبه بودند، کشته شدند.



خاطر نشان می شود شبکه تروریستی القاعده و بعثی های صدامی تهدید کرده بودند شهروندان عراقی را در صورت شرکت در انتخابات هدف قرار خواهند داد، اما با وجود این تهدیدها، بر اساس گزارشهای رسانه ها، حوزه های انتخاباتی امروز شاهد حضور گسترده قشرهای مردم عراق بوده است.