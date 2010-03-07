۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۰

تولد 171 نوزاد در هر 24 ساعت در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی گفت: در سطح استان به طور متوسط در هر 24 ساعت 171 نوازد متولد می شود و 52 نفر از دنیا می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد جوان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: در 10 ماه گذشته در آذربایجان غربی 52 هزار و 259 نوزاد متولد شده اند که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 3 و 20 دهم درصد افزایش یافته است.

وی افزود : 29 هزار و 973 نفر از متولدین در شهر و 22 هزار و 286 نفر از آنها در روستاها به دنیا آمده اند.

جوان اظهار داشت: تعداد متولدین پسر در سال جاری یک هزار و 163 نفر از متولدین دختر بیشتر بوده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی همچنین در مورد آمار درگذشتگان استان در سال جاری گفت: تعداد متوفیان در 10 ماه گذشته با 12 هزار و 572 مورد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل یک و 41 صدم درصد کاهش داشته است.

