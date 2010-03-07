نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرحهای سرمایه گذاری استان افزود: برای رفع این معضل مهم باید برنامه ریزی و تلاش کرد و نسبت به تدوین و تکمیل سند توسعه فرابخشی اشتغال استان تسریع به عمل آورد.
وی بیان کرد: این سند سطح مطلوب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و حتی خدمات را مشخص کرده است و قدرت برنامه ریزی را چند برابر میکند.
استاندار همچنین اظهار داشت: با ایجاد دفتر اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری و همچنین تشکیل ستاد جذب سرمایه گذاری، بسیاری از مشکلات پیش روی سرمایه گذار کاسته شده است.
نوذری بیان داشت: لازم است مرکز واحدی در این استان با محوریت استانداری و مشارکت تمام دستگاه های ذیربط ایجاد شود تا به صورت یکجا و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ قاطعی به متقاضیان سرمایه گذاری در استان داده شود.
وی بیان کرد: در صورت اجرای این امر مهم، گام ارزنده ای برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در این استان برداشته خواهد شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز گفت: سند توسعه اشتغال نیازمند طی کردن مراحل گوناگونی است که یکی از این مراحل شناسایی ظرفیت دستگاههای اجرایی این استان در راستای ایجاد اشتغال است.
سید احسان عسکری، به فعالیتهای انجام شده و برنامه های آتی استانداری این استان در زمینه جذب سرمایه برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: با رایزنی های صورت گرفته توسط تیم اقتصادی استان با بانک مرکزی و مدیریت بانکهای کشور مقرر شد، بانک مرکزی تسهیلات لازم برای ایجاد اشتغال را به بانکهای استان پرداخت کند.
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