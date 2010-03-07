نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرحهای سرمایه گذاری استان افزود: برای رفع این معضل مهم باید برنامه ریزی و تلاش کرد و نسبت به تدوین و تکمیل سند توسعه فرابخشی اشتغال استان تسریع به عمل آورد.

وی بیان کرد: این سند سطح مطلوب سرمایه‌ گذاری در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و حتی خدمات را مشخص کرده است و قدرت برنامه ‌ریزی را چند برابر می‌کند .



استاندار همچنین اظهار داشت: با ایجاد دفتر اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری و همچنین تشکیل ستاد جذب سرمایه گذاری، بسیاری از مشکلات پیش روی سرمایه گذار کاسته شده است .

نوذری بیان داشت: لازم است مرکز واحدی در این استان با محوریت استانداری و مشارکت تمام دستگاه های ذیربط ایجاد شود تا به صورت یکجا و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ قاطعی به متقاضیان سرمایه گذاری در استان داده شود .

وی بیان کرد: در صورت اجرای این امر مهم، گام ارزنده ای برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در این استان برداشته خواهد شد .

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز گفت: سند توسعه اشتغال نیازمند طی کردن مراحل گوناگونی است که یکی از این مراحل شناسایی ظرفیت دستگاههای اجرایی این استان در راستای ایجاد اشتغال است .