دانشگاه علوم پزشکی مشهد صاحب بودجه 20 میلیاردی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری دومین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران افزود: کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی ناشی از اختلاف آماری چندین سال گذشته بوده است به طوری که در سال جاری 20 میلیارد تومان بودجه به این دانشگاه اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: از این رقم 1.6 دهم میلیارد آن مربوط به بخش آموزش، کمتر از یک میلیارد تومان مربوط به بخش پژوهش و بقیه آن مربوط به بخش درمان است.

شبستری در ادامه با بیان اینکه تاکنون در بیمارستان های مشهد 216 تخت ICU ویژه بیماران وجود داشته است اضافه کرد: ما تاکنون 57 تخت دیگر را مورد بهره برداری قرار داده ایم.

وی افزود: امیدواریم در آغاز سال آینده 16 تخت ICU دیگر در بیمارستان های امدادی، شریعتی، طالقانی، امام رضا(ع) و قائم(عج) مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در راستای خدمت رسانی به بیماران به تخت های بیمارستان مشهد اضافه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نگاه ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بخش اورژانس بیمارستانی گفت: طی چند ماه گذشته شاهد ارتقاء خدمات در بخش اورژانس بیمارستانهای مهم مشهد بوده ایم.

شبستری از بیمارستان طالقانی مشهد به عنوان یکی از بیمارستان های مجهز یاد کرد و افزود: این بیمارستان در راستای خدمت رسانی به بیماران اورژانسی فعالیت می کندو نقطه عطفی در خدمت رسانی به بخش اورژانس است.

وی با اشاره به اینکه شهر مشهد از لحاظ حاشیه نشینی رنج می برد افزود: وزارت بهداشت، نمایندگان مردم مشهد در مجلش شورای اسلامی و دولت نگاه ویژه ایی به بحث حاشیه نشینی دارندکه خدمت رسانی به به حاشیه نشینان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاسیس شبکه سلامت و ایجاد کلینیک های درمانی را از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد و افزود: این دو برنامه جزء برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که ظرف چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

شبستری همچنین از ایجاد و راه اندازی سومین بیمارستان بزرگ مشهد پس از بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) خبر داد و گفت: امام جمعه، استاندار خراسان رضوی و همه مسئولان بر این مسئله تاکید دارند تا یک بیمارستان عظیم هزار تختخوابی را به عنوان بیمارستان سوم در این شهر راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه زمین این بیمارستان در منطقه ذکریا مشهد واقع شده است، یادآور شد: هم اکنون در حال برنامه ریزی برای شروع و آغاز احداث این بیمارستان در کلانشهر مشهد هستیم.