به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار شیر علی گل از پیشرفتهای صنعتی و معدنی جمهوری اسلامی ایران ابراز خرسندی کرد و فهرستی از زمینه های همکاری صنعتی و معدنی میان دو کشور را برای استفاده از توانمندی های صنعتی و معدنی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان با اشاره به برنامه های توسعه صنعت و انرژی در تاجیکستان تاکید کرد: تاجیکستان زمینه های لازم برای حضور صنعتگران ایران در کشور را فراهم کرده است و از هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی جمهوری اسلامی ایران در این کشور حمایت می کند.

وی افزود: مردم تاجیکستان به همکاری با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ منطقه افتخار می کنند و در برنامه های توسعه ای خود روی حمایت تکنولوژیکی ایران حساب کرده اند.

وزیر صنایع و معادن از تولیدات کارخانجات تراکتورسازی، خودرو و کمک جمهوری اسلامی ایران برای تولید آلومینیوم در این کشور تشکر و قدردانی کرد.

محرابیان نیزبا اشاره به اشتراکات فرهنگی میان دو کشور، زبان فارسی را سرمایه ای ارزشمند برای توسعه روابط میان ایران و تاجیکستان دانست.

وزیر صنایع و معادن اظهارداشت: ویژگی صنعتگران ایرانی که در کشورهای خارجی فعالیت دارند این است که فن آوری های نوین صنعتی را به کشور هدف صادراتی ایران صادقانه انتقال خواهند داد، به گونه ای که مردم کشورهای هدف صادراتی ایران پس از آموزش های لازم قادر به تولید کالای ایرانی مورد نظر خواهند بود.

محرابیان با توصیف توانمندی های صنعت و معدن ایران ، آمادگی وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری های صنعتی و معدنی با کشور دوست و برادر تاجیکستان اعلام کرد.

وزرای صنایع ایران و تاجیکستان در پایان برای همکاری در زمینه تولید ژنراتور برق، لامپ کم مصرف، ایجاد کارخانه سیمان، فعالیت های زمین شناسی، فعالیت های معدنی، نساجی، استحصال پوست و چرم و ایجاد کارخانجات سبک لبنی تبادل نظر کردند که قرار شد هیئتهای کارشناسی طرفین مطالعات لازم را آغاز کنند.