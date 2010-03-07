۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

طرح ساماندهی عشایر آذربایجان غربی 40 درصد از برنامه عقب است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی گفت: طرح ساماندهی عشایر استان از هدف گذاری صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه، 40 درصد عقب است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی خلیلی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال 88، باید 5500 خانوار عشایری در آذربایجان غربی ساماندهی شده و اسکان می یافتند در حالی که از زمان اجرای این طرح تاکنون 600 خانوار ساماندهی شده اند.

وی علل اصلی عدم ساماندهی عشایر را ناکافی بودن اعتبارات اختصاص یافته برای اسکان عشایر استان اعلام کرد و افزود: طبق برنامه چهارم توسعه سالانه برای اسکان 1100 خانوار عشایری 550 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود که تاکنون تنها 10 درصد این رقم اختصاص یافته است.

طبق آئین نامه ساماندهی عشایر مصوب سال 84 می بایست از طریق آماده سازی زیرساخت ها و تامین زمین رایگان برای کشاورزی ساماندهی عشایر استان صورت می گرفت.

