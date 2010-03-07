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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

رحمدل:

14 پایگاه اطلاع رسانی مسافران نوروزی در لرستان دایر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از ایجاد 14 پایگاه اطلاع رسانی برای مسافران نوروزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رحمدل ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: همچنین در راستای اسکان مسافران نوروزی بیش از یک هزار و 100 کلاس درس از سوی آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

وی همچنین از تهیه و توزیع بیش از 500 هزار اقلام فرهنگی و تبلیغاتی خبر داد و یادآور شد: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی پنج نمایشگاه صنایع دستی لرستان در مبادی ورودی شهرهای خرم آباد، دورود، بروجرد و الیگودرز دایر خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به آغاز بازرسی از امکان اقامتی، تفریحی و گردشگری، عنوان کرد: همچنین موزه های استان در این ایام آمادگی کامل برای پذیرایی از مهمانان نوروزی را دارند.

رحمدل از اضافه شدن سه موزه به مجموع موزه های استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا سه موزه باستان شناسی و مردم شناسی در شهرستانهای دلفان، کوهدشت و الیگودرز راه اندازی شده است.

کد مطلب 1047330

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