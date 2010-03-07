14 پایگاه اطلاع رسانی مسافران نوروزی در لرستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رحمدل ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: همچنین در راستای اسکان مسافران نوروزی بیش از یک هزار و 100 کلاس درس از سوی آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

وی همچنین از تهیه و توزیع بیش از 500 هزار اقلام فرهنگی و تبلیغاتی خبر داد و یادآور شد: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی پنج نمایشگاه صنایع دستی لرستان در مبادی ورودی شهرهای خرم آباد، دورود، بروجرد و الیگودرز دایر خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به آغاز بازرسی از امکان اقامتی، تفریحی و گردشگری، عنوان کرد: همچنین موزه های استان در این ایام آمادگی کامل برای پذیرایی از مهمانان نوروزی را دارند.

رحمدل از اضافه شدن سه موزه به مجموع موزه های استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا سه موزه باستان شناسی و مردم شناسی در شهرستانهای دلفان، کوهدشت و الیگودرز راه اندازی شده است.