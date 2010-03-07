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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

بهبود وضعیت بهداشت محیط در آذربایجان غربی نیازمند تعامل است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: بهبود وضعیت بهداشت محیط نیاز به همکاری و تعامل هرچه بیشتر ارگان ها و سازمانهای ذیربط دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نصرت الله ملازاده عصر یکشنبه در همایش یک روزه بهداشت محیط در ارومیه با تاکید بر همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط در این شهرستان افزود: باید برای ارتقای بهداشت محیط در جامعه باید فرهنگ سازی مناسب از سوی رسانه ها صورت بگیرد.

کامران دهقان، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این همایش به انواع شاخص های کنترلی، نظارتی و پایشی انجام گرفته در حوزه بهداشت محیط اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تنوع عوامل زیان آور محیطی نسبت به گذشته و کثرت شاخص های بهداشتی این حوزه، بهداشت محیط نیاز به همکاری و تعامل هر چه بیشتر ارگان ها و سازمان های ذیربط دارد.

مدیرکل آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این همایش گفت: 99.7 درصد از جمعیت شهری در استان آذربایجان غربی از آب شرب بهداشتی برخوردارند.

فرید خلیل زاده افزود: در حال حاضر یک میلیون و 850 هزار نفر در 36 کانون شهری در سطح آذربایجان غربی از آب شرب سالم و بهداشتی استفاده می کنند. 

کد مطلب 1047331

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