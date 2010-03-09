2 میلیون گواهینامه در کشور صادر و تعویض شد

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 11 ماهه سال جاری حدود دو میلیون و 500 هزار فقره انواع گواهینامه جدید الصدور و المثنی در کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع گواهینامه های صادر شده یک میلیون و 270 هزار گواهینامه جدیدالصدور ب1، 140 هزار گواهینامه هوشمند، 32 هزار گواهینامه جدیدالصدور ب2، 43 هزار گواهینامه پایه یک، 140هزار گواهینامه موتورسیکیلت و مابقی گواهینامه های تعویض و المثنی بوده است.

رضایی مجد افزود: در سال جاری 70 درصد گواهینامه های صادر شده به مردان و 30 درصد به زنان اختصاص داشته است.