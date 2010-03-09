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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

رضایی مجد در گفتگو با مهر:

2 میلیون گواهینامه در کشور صادر و تعویض شد

2 میلیون گواهینامه در کشور صادر و تعویض شد

رئیس مرکز صدور گواهینامه گفت: امسال بیش از دو میلیون انواع گواهینامه در کشور صادر و یا تعویض شد.

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 11 ماهه سال جاری حدود دو میلیون و 500 هزار فقره انواع گواهینامه جدید الصدور و المثنی در کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع گواهینامه های صادر شده یک میلیون و 270 هزار گواهینامه جدیدالصدور ب1، 140 هزار گواهینامه هوشمند، 32 هزار گواهینامه جدیدالصدور ب2، 43 هزار گواهینامه پایه یک، 140هزار گواهینامه موتورسیکیلت و مابقی گواهینامه های تعویض و المثنی بوده است.

رضایی مجد افزود: در سال جاری 70 درصد گواهینامه های صادر شده به مردان و 30 درصد به زنان اختصاص داشته است.

 

کد مطلب 1047337

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