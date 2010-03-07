بزرگترین سازه ماکارونی خاورمیانه رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این اقدام به اهتمام انجمن علمی عمران دانشگاه فردوسی مشهد انجام می شود و این سازه که دارای ابعادی به طول 2/2 متر، عرض 2 متر و ارتفاع 8/3 متر طراحی و تحلیل شده و در دست ساخت است، برگرفته از سردر ورودی کاخ تچر از بزرگترین ساخته های بشر در ایران باستان است.

مسابقات سازه های ماکارونی یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین مسابقات در سطح دنیا بوده است.

هرساله دانشجویان در بزرگترین دانشگاه های دنیا با ساخت پل و سازه های متنوع، به رقابت می پردازند. در ایران نیز این مسابقات در دانشگاه های امیرکبیر و فردوسی مشهد به صورت سراسری برگزار می شود.