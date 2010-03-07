اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور تیم استان کرمانشاه موفق به کسب عنوان سوم شد.

در این مسابقات که به میزبانی استان گیلان برگزار شد به ترتیب تیم های تهران، اصفهان و کرمانشاه مقام های اول تا سوم تیمی را کسب کردند.

در این مسابقات برای تیم پرورش اندام استان کرمانشاه "محمد رضا فرهادی منش" مدال طلا، "فرهاد تمسکی" و "کیوان الفتی" مدال نقره، "احمد ایزدی" و "امین کیان" مدال برنز را کسب کردند.

"علی احمدی"، "مهدی حاتمی" و "شهرام کرمیان" به سرپرستی "کوروش ملک نیازی" تیم کرمانشاه را در این مسابقات همراهی کردند.

در این مسابقات از سوی کمیته فنی مسابقات پنج ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

شیرین فراز به مصاف یاران دایی و راه آهن تهران می رود

به دنبال لغو دیدار تیمهای شیرین فراز و گسترش فولاد تبریز این تیم اردوی چهار روزه ای را در تهران برگزارکرده است.

این تیم در تهران به ترتیب با تیم یاران علی دایی و تیم راه آهن تهران دیدار می کند.

دیدار راه آهن و شیرین فراز در اکباتان برگزار می شود ومکان دیدار شیرین فراز و یاران دایی هنوز مشخص نیست.

در تیم یاران دایی بازیکنان سرشناسی چون محمد نوازی،محمد رضا مهرانپور،سیروس دین محمدی ،بهشاد یاورزاده و.. بازی می کنند.

مربی این تیم محمد دایی برادر بزرگتر علی دایی است که هم اینک در سوپر لیگ تهران در رده سوم قرار دارد.

محمد هیچی سرپرست هیئت کشتی استان کرمانشاه شد

از سوی فدراسیون کشتی کشور محمد هیچی به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان کرمانشاه معرفی شد.

طی نامه ای از سوی فدراسیون کشتی کشور به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه محمد هیچی از پیشکسوتان کشتی کرمانشاه به عنوان سرپرست هیئت کشتی انتخاب شد.

پیش از این هاشم درویشی رییس هیئت کشتی استان کرمانشاه بود و پس از پایان دوره چهار ساله به عنوان سرپرست وظایف هیچی را به عهده داشت.

کرمانشاه بر سکوی سوم رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان کشور ایستاد

در روز پایانی دومین دوره مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان تیم ووشو کرمانشاه در ابتدا به مصاف نفت تهران رفت و متحمل شکست 10 بر صفر در مقابل این تیم شد.

هیئت ووشو اسلامشهر که از گاز مازندران با نتیجه نه بر یک شکست خورده بود در مقابل هیات ووشوی کرمانشاه قرار گرفت و با نتیجه هفت بر دو در مقابل این تیم تن به شکست داد.

به این ترتیب پس از نفت تهران و گاز مازندران، تیم هیات ووشو کرمانشاه بر سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.

در نخستین دوره این مسابقات که سال گذشته در تهران برگزار شد، تیم گاز مازندران به مقام نخست دست یافت.