پتروشیمی تبریز قهرمان تور مالزی شد/ رکابزنان دانشگاه آزاد چهارم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله هفتم تور بین المللی لانگ کاوی مالزی عصر امروز(یکشنبه) با حضور 112 رکابزن از 20 تیم در مسیر 7/133 کیلومتری "کوآلاکوبو باریو" - "داتاران مردکا" برگزار شد که در نهایت رکابزنی از استرالیا به عنوان نفر اول از خط پایان گذشت. "توبیاس ارلر" آلمانی از تیم پتروشیمی تبریز و حسین ناطقی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان نزدیک ترین دوچرخه سواران کشورمان به نفر اول در جایگاه های ششم و نهم ایستادند.

در مرحله نهایی این تور رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز به ترتیب حسین عسگری سی و هفتم، "آندری میزاروف" سی و هشتم، احد کاظمی چهل و ششم، قادر میزبانی چهل و نهم و مهدی سهرابی پنجاه و سوم شدند.

از تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز تونتون سوسانتو اندونزیایی بیست و پنجم، فرشاد صالحیان چهل و سوم، امیر زرگری شصت و هشتم و عباس سعیدی تنها نود و نهم شدند.

در پایان مرحله هفتم این تور و بعد از طی کردن مسافت 9/1013 کیلومتر تیم پتروشیمی تبریز برترین تیم باشگاهی قاره آسیا در سالهای 2008 و 2009 با زمان 72 ساعت و 34 دقیقه و 11 ثانیه عنوان قهرمانی این تور بین المللی را از آن خود کرد. تیم های از آفریقا و مالزی نیز دوم و سوم شدند. تیم دانشگاه آزاد اسلامی دیگر نماینده کشورمان در این رقابتها در مکان چهارم ایستاد.

تیم ملی ایران در سال 2009 این تور بین المللی عنوان برترین تیم آسیایی را از آن خود کرده بود.

در بخش برترین رکابزن این تور دوچرخه سوار کره ای اول شد و حسین عسگری در مکان سوم ایستاد. در بخش کوهستان "مک دونالد" استرالیایی پیراهن این بخش را از آن خود کرد و حسین عسگری در رده چهارم قرار گرفت. در بخش امتیازی نیز "مانان" مالزیایی اول شد و "توبیاس ارلر" آلمانی از تیم پتروشیمی تبریز عنوان پنجم را کسب کرد.

تور بین المللی دوچرخه سواری لانگ کاوی مالزی در رده برترین تورهای آسیایی و در سطح HC-2 برگزار شده و تیم های مطرحی در آن رکاب می زنند. این تور ازسال 1996 تا کنون در کشور مالزی برگزار شده است. پانزدهمین دوره تور بین المللی لانگ کاوی مالزی در 7 مرحله پیگیری شد.