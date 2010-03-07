به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون وزنه برداری عصر یکشنبه با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته المپیک و حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری و روسای هیئت ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

حسین رضازاده در این مجمع با اشاره به فعالیت های فدراسیون در دو سال گذشته و به ویژه دو ماه اخیر گفت: وزنه برداری ایران طی ماههای گذشته برگزار کننده المپیاد ایرانیان در ساری بود که در این رقابتها 250 وزنه بردار حضور داشتند و تیم فارس در نهایت به عنوان قهرمانی رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: ما ماه گذشته دیداری را با تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری داشتیم و در خصوص رفع تعلیق ایران به دلیل داشتن وزنه برداران دوپینگی رایزنی هایی را با وی انجام دادیم. خوشبختانه با مساعدت هایی که از جانب وی به عمل آمد انشاالله خواهیم توانست در رقابت های بین المللی حضور پیدا کنیم.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری با اشاره به اینکه وزنه برداران کشورمان اردوهای خود را آغاز کرده اند، افزود: در حال حاضر تیم ملی وزنه برداری زیر نظر مربی مجاری و علی پاکیزه جم در حال انجام کار هستند تا برای رقابت های المپیک نوجوانان سنگاپور و جهانی آنتالیا و مهمتر از آن رقابت های آسیایی گوانگژو آماده شویم.

رضازاده در پایان گفت: اجرای طرح استعدادیابی و احداث خانه وزنه برداری از جمله مواردی است که فدراسیون به آن توجه ویژه دارد. ما اردوهای تیم ملی را در رده های سنی نوجوانان و جوانان در دو بخش برون مرزی و داخلی پیگیری خواهیم کرد ضمن اینکه در نظر داریم از سال آینده رقابت های نونهالان را در رده سنی 11 و 12 سال برگزار کنیم.