به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون وزنه برداری عصر امروز(یکشنبه) با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مجامع فدراسیون ها، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک و حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری و روسای هیئت ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

حمید سجادی در این مجمع گفت: فدراسیونها باید بدانند که متعلق به سازمان تربیت بدنی هستند و توجه داشته باشند که باید به مسئول بالاتر پاسخگو باشند. نگاه سازمان تربیت بدنی حضور تنگاتنگ در کنار فدراسیونهاست و به عبارتی دیگر همه باید با هم پارو بزنیم چرا که تک تک پارو زدن حاصلی جز تلاطم و درجازدن دربر ندارد. بدنه عظیم ورزش کشور باید هماهنگ باشد.

معاون سازمان تربیت بدنی افزود: نقشه راه باید مشخص و واضح باشد. سازمان نمی خواهد فدراسیونها هزار و یک راه پرپیچ و خم را پیش روی خود داشته باشند. قهرمانی در همه جای دنیا یکسان تعریف شده است. در مراسم تعلیم و تربیت به دیگران یاد می دهند هر موقع خواستید نگاه از بالا به پایین به کسی داشته باشید فقط موقعی باشد که می خواهید دستش را بگیرید.

سجادی افزود: در راه قهرمانی هیچ جایی برای پنهان کاری وجود ندارد. ما باید ببینیم دیگران برای موفقیت چکار می کنند و ما هم همان را در پیش بگیریم. پیچیدگی امور، ما را زیر سئوال می برد و این بدین معناست که باید رو بازی کنیم.

وی با اشاره به بحث دوپینگ در وزنه برداری کشور گفت: بحث مکمل ها مشخص است، پس باید یاد بگیریم که از آنها چگونه استفاده کنیم و از این پس چنین دغدغه ای نداشته باشیم. باید ببینیم دیگران برای موفقیت چگونه و چطور از این مکمل ها استفاده می کنند و ما هم همان کار را انجام دهیم تا شاهد دوپینگ نباشیم. وزنه برداری یک رشته قدرتی است و ورزشکار در یک چهاردیواری با آهن سروکله می زند و فقط تکرار است و تکرار است و تکرار.

رئیس مجامع فدراسیون های ورزشی افزود: من با رضازاده صحبت کردم و باید بگویم که فدراسیون دوران سنگینی را پیش رو دارد. باید با تلاش، جدیت و حضور تمام وقت به ایده آل های خود برسیم. سازمان به احیا شدن مجدد رشته وزنه برداری و بازگشت به سکوهای المپیک فکر می کند.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی گوانگژو میدان مهمی برای وزنه برداری کشورمان است و باید بتوانیم با ورزشکاران مستعد خود نتایج خوبی در این رقابت ها کسب کنیم. چنانچه به خودباوری برسیم هیچ چیز دور از دسترس نیست.