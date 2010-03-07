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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۶

سجادی در مجمع وزنه‌برداری:

فدراسیونها فکر نکنند "واتیکان" هستند/ وزنه‌برداری به سکوهای المپیک بازگردد

فدراسیونها فکر نکنند "واتیکان" هستند/ وزنه‌برداری به سکوهای المپیک بازگردد

معاون سازمان تربیت بدنی با اشاره به اینکه فدراسیونهای ورزشی به فکر این نباشند که مستقل عمل کنند بلکه باید همواره حضور سازمان تربیت بدنی را در کنار خود احساس کنند و پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون وزنه برداری عصر امروز(یکشنبه) با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مجامع فدراسیون ها، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک و حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری  و روسای هیئت ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

حمید سجادی در این مجمع گفت: فدراسیونها باید بدانند که متعلق به سازمان تربیت بدنی هستند و توجه داشته باشند که باید به مسئول بالاتر پاسخگو باشند. نگاه سازمان تربیت بدنی حضور تنگاتنگ در کنار فدراسیونهاست و به عبارتی دیگر همه باید با هم پارو بزنیم چرا که تک تک پارو زدن حاصلی  جز تلاطم و درجازدن دربر ندارد. بدنه عظیم ورزش کشور باید هماهنگ باشد.

معاون سازمان تربیت بدنی افزود: نقشه راه باید مشخص و واضح باشد. سازمان نمی خواهد فدراسیونها هزار و یک راه پرپیچ و خم را پیش روی خود داشته باشند. قهرمانی در همه جای دنیا یکسان تعریف شده است. در مراسم تعلیم و تربیت به دیگران یاد می دهند هر موقع خواستید نگاه از بالا به پایین به کسی داشته باشید فقط موقعی باشد که می خواهید دستش را بگیرید.

سجادی افزود: در راه قهرمانی هیچ جایی برای پنهان کاری وجود ندارد. ما باید ببینیم دیگران برای موفقیت چکار می کنند و ما هم همان را در پیش بگیریم. پیچیدگی امور، ما را زیر سئوال می برد و این بدین معناست که باید رو بازی کنیم.

وی با اشاره به بحث دوپینگ در وزنه برداری کشور گفت: بحث مکمل ها مشخص است، پس باید یاد بگیریم که از آنها چگونه استفاده کنیم و از این پس چنین دغدغه ای نداشته باشیم. باید ببینیم دیگران برای موفقیت چگونه و چطور از این مکمل ها استفاده می کنند و ما هم همان کار را انجام دهیم تا شاهد دوپینگ نباشیم. وزنه برداری یک رشته قدرتی است و ورزشکار در یک چهاردیواری با آهن سروکله می زند و فقط تکرار است و تکرار است و تکرار.

رئیس مجامع فدراسیون های ورزشی افزود: من با رضازاده صحبت کردم و باید بگویم که فدراسیون دوران سنگینی را پیش رو دارد. باید با تلاش، جدیت و حضور تمام وقت به ایده آل های خود برسیم. سازمان به احیا شدن مجدد رشته وزنه برداری و بازگشت به سکوهای المپیک فکر می کند.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی گوانگژو میدان مهمی برای وزنه برداری کشورمان است و باید بتوانیم با ورزشکاران مستعد خود نتایج خوبی در این رقابت ها کسب کنیم. چنانچه به خودباوری برسیم هیچ چیز دور از دسترس نیست.

کد مطلب 1047366

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