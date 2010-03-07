لوله شیراز در رده هفتم مسابقات ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت دو تیم لوله a.s شیراز و شهرداری گرگان برای تعیین تیم هفتم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور عصر امروز (یکشنبه) در خانه بسکتبال شیراز با پیروزی 105 بر 82 تیم میزبان به پایان رسید.

شیرازی‎ها که در دیدار رفت نیز حریف گرگانی خود را شکست داده بودند، با کسب این نتیجه عنوان هفتم مسابقات لیگ برتر را به خود اختصاص دادند. شاگردان محمدمهدی ایزدپناه نیز در رده هشتم قرار گرفتند.

رده‏بندی نهایی تیم‏‎های شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر 88 باشگاه‏های کشور به این شرح است:

1- مهرام تهران

2- ذوب آهن اصفهان

3- پتروشیمی بندرامام

4- صبامهر قزوین

5- دانشگاه آزاد تهران

6- توزین الکتریک کاشان

7- لوله a.s شیراز

8- شهرداری گرگان