شیوه نامه اطلاع رسانی قانون هدفمندی یارانه ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته اطلاع رسانی ملی قانون هدفمند کردن یارانه ها دراین زمینه گفت: افزایش آگاهی و آماده‌ سازی جامعه برای شکل‌گیری انتظارات مثبت وسازنده درخصوص هدفمند کردن یارانه‌ها از مهمترین اقداماتی است که به اجرای بهینه آن کمک می‌کند.

سید محمد حسینی افزود: با افزایش آگاهی اشخاص، شرایط برای اجرای برنامه ها با مشارکت بیشتر آحاد جامعه فراهم می‌شود، بدین منظور شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کارگروه طرح تحول اقتصادی تهیه شد و پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهداف این شیوه نامه اشاره کرد و ادامه داد: تنویر افکار عمومی، بررسی و انعکاس آرا در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور بهبود تصمیم‌سازی و نحوه اجرا، انسجام، هماهنگی، تدقیق، سرعت عمل و افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی و پیشگیری از تعارض منابع و مجاری اطلاعاتی، گزینش و اجرای بهینه روش‌های اطلاع‌رسانی با تأکید بر ویژگی‌ها و نقش‌های مخاطبان و استفاده از ابزارهای مختلف اعم از نوشتاری، گفتاری و الکترونیکی از جمله هدف هایی است که در این شیوه نامه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ملی قانون هدفمندکردن یارانه ها در ادامه تصریح کرد : البته این کمیته حیطه‌ها و وظایفی دارد که از جمله این وظایف تشریح مشکلات ناشی از تداوم روند فعلی، اهداف و منافع هدفمندسازی یارانه‌ها و روند اجرایی قانون است.

به گفته حسینی، آموزش و اطلاع‌رسانی درخصوص تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار و تشریح بسته‌های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر وظایف این کمیته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در این کمیته مقرر شد تا اعضا بازتاب های اجتماعی اجرای قانون را از مخاطبان، مردم، فعالان اقتصادی، نظام‌های حرفه‌ای، شوراها و سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی، فرهنگی و دینی، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، روابط عمومی دستگاه های اجرایی وسازمان های دولتی و غیردولتی، مدیران مسئول، دبیران و خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های خبری و صدا و سیما دریافت کرده و به کارگروه تحولات اقتصادی انعکاس دهند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ملی قانون هدفمندکردن یارانه ها در ادامه با اشاره به دیگر وظایف این کمیته اظهار داشت: جلب همکاری و هم صدایی گروه های مرجع واثرگذار همچون ائمه جمعه، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و خبرگان، برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی، ارسال گزارش‌های تحلیلی برای انتشار عمومی، برگزاری میزگرد های تخصی با حضور رسانه‌های گروهی، انجام تبلیغات از طریق رسانه‌ها درباره روند اجرای برنامه‌ها، برگزاری مصاحبه‌ های ادواری با رسانه های داخلی و خارجی از جمله وظایف مهم دیگری است که این کمیته برعهده دارد.

وی افزود: انتشار گاهنامه و ارایه آمار در مورد نتایج اجرای برنامه‌ها، انتشار اطلاعیه‌های خبری، نظرسنجی از اثرگذاری و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نتایج آن، تهیه برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در قالب های گوناگون از معضلات کنونی ناشی از نحوه مصرف کالاها و خدمات 16 گانه موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعلام شماره تلفن خاص یا پایگاه اطلاع‌رسانی مشخص برای آگاهی از نظرها، پیشنهادها، انتقادها و اعلام موارد تخلف و رسیدگی و پاسخگویی به آنها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این کمیته قرار دارد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ملی قانون هدفمندکردن یارانه ها درباره دسته‌ بندی اخبار و نحوه اطلاع‌رسانی این کمیته هم گفت: انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به کارگروه اصلی طرح تحولات اقتصادی در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها مادامی که به تصویب کمیته اطلاع‌رسانی نرسیده است، مجاز نیست.

وی با بیان اینکه اطلاعات عمومی برنامه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در کارگروه تحصولات اقتصادی از سوی سخنگو اعلام می‌شود، افزود: روسای دستگاه های اجرایی ملی یا استانی مسئول ( یا اشخاص مجاز از سوی آنان ) هم در اطلاع‌رسانی حوزه ‌های ذیربط مطابق سیاست های ابلاغی کمیته اطلاع‌رسانی فعالیت خواهند کرد.

حسینی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص حوزه های ذیربط به ارائه اطلاعات تحلیلی، برگزاری همایش ها و نشست‌های تخصصی، تبلیغات و انتشارات اقدام کنند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ملی قانون هدفمندکردن یارانه ها در ادامه یادآورشد: دستگاه‌های اجرایی مسئول موظف‌اند، برنامه‌های اطلاع‌رسانی و رویدادهای خبری مربوط به برنامه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها حوزه ذی‌ربط را با کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی هماهنگ کنند و بازخورد آن را به صورت گزارش‌های ادواری به کمیته ارتباطات و اطلاعات ارسال کنند.

سید محمد حسینی گفت: اعضای کمیته‌های اطلاع‌رسانی ملی و استانی موظف به عملیاتی ساختن این شیوه‌نامه هستند.

یادآور می شود، اعضای کمیته‌های اطلاع‌رسانی ملی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس)، رئیس سازمان صدا و سیما یا قائم مقام وی، وزیر یا بالاترین مسئول دستگاه ذیربط یا قائم مقام وی در هدفمند کردن یارانه‌ها حسب مورد، سخنگوی طرح تحول اقتصادی (دبیر)، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس مرکز آمار ایران، قائم مقام وزیر کشور در هدفمند کردن یارانه‌ها، نماینده شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و سه نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کمیته اعضای کمیته های اطلاع رسانی ملی طرح هدفمندکردن یارانه هستند.

اعضای کمیته اطلاع‌رسانی استانی نیز شامل: استاندار (رئیس)، معاون سیاسی استاندار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر)، روسای مراکز صدا و سیما و خبرگزاری استان، رئیس سازمان ذیربط حسب مورد ، سه نفر صاحبنظر به انتخاب استاندار هستند.